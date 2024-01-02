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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور عن تشكيل مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واختيار الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.

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وأعرب عن بالغ سعادته بالرموز الوطنية والقامات العلمية التي تم اختيارها، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

 

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الهامة، حيث عرض الدكتور عادل حسن للخطة الفعلية المقترحة  لإنشاء كليات وبرامج جديدة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب، كلية الألسن، كلية الإعلام، كلية علوم الحياة.

كما أعلن الدكتور ناصر مندور الانتهاء من اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة الاسماعيلية الأهلية، ومراجعتها ورفعها إلى لجان القطاع المختصة، للاعتماد من قبل لجان القطاع.

شارك بالاجتماع - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمين مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

والعمداء الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي.

والدكتور رشا الفقي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

والأمناء المساعدين شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس جامعة قناة السويس، وإبراهيم زيد مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب، محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة، وعبد الله نبيل بمكتب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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