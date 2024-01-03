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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية يعقد الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر

صدى البلد

تفقد د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فعاليات الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بكلية أصول الدين بالدراسة؛ وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

يأتي ذلك بحضور د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. محمود حسين عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، ود. صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية.

وقال د. نظير عياد الأمين العام للمجمع، إن الاختبارات يشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول نحو ١٨٠ واعظ وواعظة، ومن واعظ أول إلى موجه يصل عددهم إلى ١٩٠، ومن موجه إلى موجه أول ٨٠؛ حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا، لدعم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر العلمية والإدارية، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالوعاظ والواعظات. 

أوضح عياد أن الترقيات الأدبية للوعاظ والواعظات والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى تستهدف تشجيع الوعاظ على استشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي، مؤكدا على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بالأخطار المتعددة التي تؤثر على المجتمع والدولة.

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