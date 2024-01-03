نائب المحافظ يناقش الاستعدادات الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًّا مع اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ ٢٥، لعرض ومناقشة الاستعدادات الأخيرة للمهرجان في يوبيله الفضي.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، وعيد عبد السلام مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما، ورؤساء اللجان التنفيذية المنظمة للمهرجان داخل المحافظة؛ لبحث استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث الفني الدولي والتي تشتهر به المحافظة، ويعد أحد أهم المهرجانات التي تستقبلها الإسماعيلية سنويًّا.

وأكد نائب المحافظ أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أصبح مَعلمًا أساسيًا على خريطة مصر الثقافية والسياحية أيضًا.

وأضاف أنه من المقرر إقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان في دورته الخامسة والعشرين، بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث، وذلك خلال الفترة من ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وحتى ٥ مارس ٢٠٢٤.

وأشار "عصام" إلى ان المهرجان يشهد إقبالًا كبيرًا من جميع دول العالم للمشاركة بفعالياته، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام أكثر من ١٠٠ فيلم، من أكثر من ٤٥ دولة حول العالم، والتي تتضمن عروضًا للأفلام ووِرشًا فنية وندوات ثقافية مما ينعش الحركة الثقافية بمصر.

وتقام العروض بمسارح قصر ثقافة الإسماعيلية، ومكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، وسينما دنيا بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريمًا لعدد من النقاد والفنانين، ويقام حفل الافتتاح بقصر ثقافة الإسماعيلية، بجانب إقامة عدد ٢ ورشة عمل تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة، ويشارك في تنظيم فعَّاليات المهرجان عدد كبير من المتطوعين من شباب وفتيات الجامعات، معهد السينما، وأكاديمية السينما.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

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