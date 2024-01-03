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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كليات جامعة القاهرة تعلن عن دورات التربية العسكرية .. الآداب : رسوب الطالب في هذه الحالة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كلية الذكاء الاصطناعى : 

الدورات التدريبية إلزامية بالكلية

 

الآثار : 

فترات التدريب في الإجازة الصيفية


تعلن كليات الجامعات عددا من الشروط قبل التخرج خاصة لطلاب الفرقة الرابعة و قبل استلام شهادات التخرج ومنها تأدية التربية العسكرية و بعض الكليات تطلب انتهاء التدريب الميدانى و البعض الآخر يطلب نجاح عدد ٢ من المواطنين بامتحانات محو الأمية.

ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، إعلان هام للطلاب بشأن تأدية التربية العسكرية للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه سوف يتم فتح الدورة ١٦٦ الاستثانية التى تبدأ يوم السبت ٦ من يناير القادم  ، وعلى جميع الطلاب الذين يسجلوا فى الدورة التوجه إلى إدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية للتدريب البدنى و حضور المحاضرات ، مؤكده على من لم يحضر سوف يكون راسبا فى الدورة .

وعلى الجانب الآخر ، قال الدكتور رضا الخريبى، إن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل إجباري، خاصة فى المستوى الثالث، ويقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تمت دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه انتهى من فترة التدريب.

وأضاف "الخريبى" أن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الأكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح عميد الكلية، أن التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعان من التطوير؛ تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد، فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.


وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الدورات التدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الصيف .

وقال الدكتور محسن صالح ، انه يتم فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية ، مؤكدا على أن الأولوية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن حصاد جهود الجامعة لعام 2023 في تأسيس خطاب ديني جديد، تفعيلاً للمبدأ الخامس من وثيقة التنوير الصادرة عام 2017، والذي ينص على ضرورة تأسيس تيار عقلاني عربي يقاوم الإرهاب ويفكك الفكر المتطرف، ويرفض التشدد والتعصب والرجعية وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، باعتبار الجامعة واحدة من المؤسسات العقلانية التي يقع عليها دور كبير في مشروع بناء الإنسان الحديث.

وألقى الدكتور محمد الخشت، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية.

كما وقعت جامعة القاهرة ممثلة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة مع وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون للإعداد والتدريب الجيد للأئمة الموفدين إلى أفريقيا وتطوير العقل الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

واستضافت جامعة القاهرة، المحاضرة التذكارية التي ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي الأمين العام  لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة كبار علماء المسلمين، حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"، ومنح الشيخ العيسى"النخلة الذهبية" رمز المملكة للأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديراً لدوره البارز في تجديد الخطاب الديني  و الفكر الإسلامي. وتمنحها الرابطة لكبار الشخصيات العالمية. وسبق منحها للملك تشارلز ملك بريطانيا.

الآداب جامعة القاهرة الإجازة الصيفية التربية العسكرية التدريب الميداني الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور رضا الخريبي الدكتورة نجلاء رأفت جامعة القاهرة

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