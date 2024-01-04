تجارية الإسماعيلية: قرار السلع الإستراتيجية خطوة مهمة لحماية المستهلك من الغلاء

أشاد أسامة العدوي نائب ثان مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.



كما أشار أسامة العدوي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن القرار يساهم في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وحماية حقوق المستهلك من الإستغلال، وتحقيق العدالة في توزيع السلع.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية لمحافظة الاسماعيلية، تؤكد على دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

واختتم العدوي، أن القرار يُعد خطوة مهمة في اتجاه ضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث يستهدف القرار 7 سلع أساسية تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.