التموين: مهمتنا إتاحة السلع داخل الأسواق وضبط الأسعار.. فيديو

تحدث أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، عن جهود الوزارة لمنع احتكار السلع الغذائية.

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اللقاء مع وزير التموين اليوم تضمن توحيد المفاهيم والمقاييس والإجراءات التي من الممكن اتخاذها سواء في محافظة القاهرة وباقي محافظات مصر لضبط الأسعار".

وأضاف: "وزير التموين شدد على حسن معاملة التجار الملتزمين أما التاجر المقامر فيأخذ بمنتهى الشدة والحزم"، موضحا: "سيتم وضع الأسعار على السلع خاصة السلع الاستراتيجية".

وأشار أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين،: "لا نمنع عن التجار المكسب، لكن لابد أن يكون المكسب بطريقة لا تضر بصالح المواطنين وخاصة محدودي الدخل"، موضحا: "من ضمن مهام وزارة التموين إتاحة السلع داخل السوق المصري وإعادة الانضباط للسلع عن طريق وضع أسعار عليها".

