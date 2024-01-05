وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تقدر دور مصر في منع اتساع الصراع بغزة

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، عدم اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بما يجري حول العالم من أحداث ساخنة على كافة الأصعدة، بينما الانتخابات الرئاسية تنال التركيز الأكبر للمجتمع الأمريكي.

وأضاف السفير محمد العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المجتمع الأمريكي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية والمحنة التي يمر بها أهالي غزة، ولكن هناك تيار أعمى يؤيد إسرائيل في كل تصرفاتها، لافتا إلى أن مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انهيار كبير في الشارع العربي في الفترة الماضية نتيجة مواقف أمريكا الداعمة بقوة لاعتداء الكيان الصهيوني على غزة.

تابع رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، هناك تقدير كبير لدور مصر في القضية الفلسطينية وحكمتها في إدارة الأزمة وعدم اتساع دائرة الحرب في المنطقة، لافتا إلى أن إسرائيل خرجت عن محددات العيش في الشرق الأوسط التي تضم السلام والاستقرار والتنمية.

