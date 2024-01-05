مفاجأة.. تكريم وألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض

كشف مقدم حفل كاسيت 90 عن إنتاج ألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق عقب تكريمه على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، في ختام فقرته الغنائية.

وقال مقدم حفل كاسيت 90 إن إحدى الشركات السعودية ستقوم بإنتاج ألبوم غنائي جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض، قبل أن يختم فقرته بأغنية سحراني.

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت.

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة ملفتة للنظر، وقدم عدد من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.

واسترجع الفنان إيهاب توفيق ذكريات أشهر وأنجح أغنياته في تقرير مصور له قبل الحفل، وغنى وسط تفاعل الجمهور أبرز هذه الأعمال منها عدى الليل وغيرها، ومثله زميله الفنان هشام عباس صاحب أغنية ناري نارين الشهيرة.