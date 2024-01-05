عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة.. تكريم وألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض

صدى البلد

كشف مقدم حفل كاسيت 90 عن إنتاج ألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق عقب تكريمه على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، في ختام فقرته الغنائية. 

 

وقال مقدم حفل كاسيت 90 إن إحدى الشركات السعودية ستقوم بإنتاج ألبوم غنائي جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض، قبل أن يختم فقرته بأغنية سحراني. 

 

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت. 

 

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

 

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة ملفتة للنظر، وقدم عدد من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.

 

واسترجع الفنان إيهاب توفيق ذكريات أشهر وأنجح أغنياته في تقرير مصور له قبل الحفل، وغنى وسط تفاعل الجمهور أبرز هذه الأعمال منها عدى الليل وغيرها، ومثله زميله الفنان هشام عباس صاحب أغنية ناري نارين الشهيرة. 

ايهاب توفيق حفل كاسيت 90 أبو بكر سالم الاغاني الشهيرة الفنان أيهاب توفيق الفنان مصطفى قمر الفنان هشام عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

موضوعات متعلقة

باربي جيرل ونضارة مصطفى قمر وذكريات إيهاب توفيق..لقطات من حفل كاسيت 90

مبحبش الكذب .. الفراشة نيللي تحتفل بعيد ميلادها بـ "زغروطة" | فيديو

إطلاق اسم الفنان أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية بنادي نقابة الممثلين

مي عمر تكشف سر فقدانها الوزن في حفل توزيع جوائز دير جيست

سر اعتذار لطيفة عن تكريمها في حفل دير جيست 2023

فيلم Aquaman 2 يحقق فشلا في شباك التذاكر بعطلته الأسبوعية الأولى

«حديقة الحيوان» يفوز بجائزة «أفضل فيلم تحريك» في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي

الأربعاء.. عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية

ترشيحاتنا

تراجع واردات السيارات بنسبة 15.7% حتى أكتوبر 2023 .. تفاصيل

بسبب غزة .. شركة أغذية عالمية تعترف بخسائر فادحة لها بالشرق الأوسط

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

مصمم الذكاء الاصطناعي يندم على اختراعه لـ AI.. تفاصيل

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ