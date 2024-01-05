ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في اليابان إلى 92 قتيلًا

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط الأرخبيل في أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلا و242 مفقودا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.



وكانت حصيلة رسمية مؤقتة سابقة أفادت بمقتل 84 شخصا وفقدان 180 شخصا في هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات وخلّف دمارا واسعا وانهيارات أرضية وتسبّب بحريق كبير وأمواج مدّ عال (تسونامي) زاد ارتفاعها عن متر.



ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر، لأن مئات المباني دمرت في الكارثة، بخاصة بسبب حريق ضخم اندلع في مدينة واجيما، في حين لا تزال بعض القرى معزولة.