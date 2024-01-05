قتيل وخمسة جرحى في اطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية

قال مسئولون بولاية أيوا الأمريكية إن تلميذا قُتل صباح اليوم/الجمعة/ وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مراهق النار في مدرسة بالولاية.



وأوضح المسئولون ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية ، أن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عاما في مدرسة بيري الثانوية، وعثر الضباط الذين تعاملوا مع الحادث على المشتبه به متوفيا بطلق ناري أصاب به نفسه.



وأشاروا الى أن الجرحى الخمسة هم أربعة تلاميذ وموظف في المدرسة الثانوية، وحياتهم جميعا ليست في خطر.



يُشار إلى أن بيري هي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7900 نسمة وتقع على بعد حوالي 64 كلم شمال غربي دي موين عاصمة الولاية.