تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

تصدر خبر القبض على رجل الأعمال شريك أميرة الدهب، صاحبة فيديوهات الدهب الشهيرة، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نسب إليه اتهامات بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.



اميرة الدهب

أميرة الدهب وشركاؤها



وخرجت أميرة الدهب عقب انتشار الخبر بساعات قليلة، ونشرت فيديو تنفى الخبر، بشأن القبض على شريكها بعد تداوله، قائلةً: "الخبر مش حقيقي المحل بتاعي، وأنا مليش شركاء فى المحل نهائي وهو خاص بيا".



وبينما تنفي أميرة الدهب في مقطع فيديو تتنصل فيه من الشخص المضبوط، أظهر مقطع آخر لها بثته منذ 4 أيام ما يؤكد شراكتها لشخص أكدت مصادر أنه هو المضبوط في قضية المخدرات الشهيرة، بالاشتراك مع تشكيل عصابي دولي ضالع في تصنيع وجلب المخدرات وحيازة الأسلحة وغسل الأموال بقيمة 122 مليون جنيه، بينهم 3 هاربين خارج البلاد.



حقيقة وجود شريك لأميرة الدهب



ونشرت أميرة الدهب فيديو فى وقت سابق، تؤكد أن هناك أحد الأشخاص يشاركها فى سلسلة محلات متخصصة في مجال تجارة الذهب يدعي الحج ن ع، فيما تنصلت منه سريعا بعد واقعة القبض عليه وتورطه في عملية تجارة المواد المخدرة مع التشكيل العصابي الدولي.



أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب



الضربة الأمنية الناجحة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقطاع مكافحة المخدرات، بدأت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عصابة مكونة من 10 أشخاص، 8 منهم لهم معلومات جنائية، وثلاثة من بينهم خارج البلاد حاليا، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، تخصصوا فى جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعى البودر، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظتى القاهرة والجيزة، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة.

اميرة الدهب



وتم ضبط 7 أشخاص من أفراد العصابة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم 46 كيلو حشيش اصطناعى البودر، كمية لمخدر الآيس الشابو، وكمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، وعدد من الأدوات المستخدمة فى التصنيع، 4 بنادق آلية، 26 طبنجة، بندقية خرطوش، 6 فرود خرطوش، 2 سلاح ناري محلى الصنع، 6 طبنجات صوت، عدد من الطلقات، مبالغ مالية كبيرة - عملات محلية وأجنبية -، 11 سيارة، كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلو جرام، 6 ساعات يد، لاب توب، و15 هاتفا محمولا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير.