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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد السقا في الإسكندرية

صدى البلد

شارك الفنان أحمد السقا، صورة جديدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل انستجرام.

وظهر السقا ، بإطلالة كاجوال، وكتب: “حلاوة إسكندرية وأهل اسكندرية ”. 

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، وأسماء أبو اليزيد، ورشدي الشامي، وعلى صبحي وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

ويفتح أحمد السقا ، سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية من خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، ساميمغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.

احمد السقا أحدث ظهور مسلسل جولة أخيرة موقع التواصل انستجرام

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