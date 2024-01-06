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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

توجه النائب مجاهد نصار ، بالشكر والتقدير إلى النائب عبد السلام الخضراوي على مبادرة توفير منفذ لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو بقرية ميت نما في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، كما توجه بالشكر والتقدير إلى النائب أشرف أمين عبد العليم على تنفيذه عدد من المبادرات لتوفير السلع الغذائية من مزارعه لأهالي شبرا الخيمة شرقاً وغرباً.

وأكد النائب النائب مجاهد نصار أن تعدد منافذ ومعارض تخفيض السلع الغذائية الأساسية التي يرعاها نواب حزب مستقبل وطن الثلاثة في شرق وغرب شبرا الخيمة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع واحتكار التجار، موضحاً أن ميت نما يوجد بها  حالياً منفذان لبيع سلعة السكر ، منفذ في مؤسسة مجاهد نصار برعاية النائب مجاهد نصار ، ومنفذ في غرب ميت نما  على البحر  أمام منزل الحاج عبد الرحمن شاهين برعاية النائب عبد السلام الخضراوي، لتوفير كافة احتياجات المواطنين.


و أشار الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي ، إلى أن محافظة القليوبية حازت المركز الأول في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية ، خاصةً شبرا الخيمة ، بفضل تضافر جهود نواب حزب مستقبل وطن الثلاثة ، النائب عبد السلام الخضراوي والنائب أشرف أمين والنائب مجاهد نصار ، وتنفيذهم أكبر عدد من المعارض والمنافذ لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بشرق وغرب شبرا الخيمة والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأكد النائب مجاهد نصار أن التعاون المشترك بين نواب حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة أنهى أزمة احتكار التجار للسلع الغذائية الأساسية ، مشدداً على على ضرورة زيادة عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة ليستطيع المواطن الوصول إليها بأسهل طريقة.

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