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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك طائفة الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالات طائفة الأرمن الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود داخل وطننا الغالي مصر، وذلك بكاتدرائية القديس بولس والقديس بطرس وبحضور راعي الكنيسة الأب كريكور موراديان وأعضاء مجلس الإدارة للأرمن الأرثوذكس.


شارك في تقديم التهنئة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين جموع المصريين، موضحًا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

 

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بين الحضور في هذا المكان المقدس لنحتفل  بالأعياد، مقدما خالص التهاني لإخوتنا أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الكريمة بمناسبة الاحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، داعيا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويعم الأمن والأمان ربوعها.

الاسكندرية احتفالات عيد الميلاد الازهر الشريف الأوقاف والأزهر الاجهزة التنفيذية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

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