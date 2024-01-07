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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاده.. محطات وأسرار في حياة نظيم شعراوي

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نظيم شعراوي الذي قدم للسينما والمسرح والتلفزيون أكثر من 200 عمل فني قوي وشهير.

بدأت مسيرة نظيم شعراوي في نهاية الأربعينيات، وانضم لفريق فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948، قبل التحاقه بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج منه عام 1953، لينضم للفرق المسرحية.

عمل نظيم شعراوى في المسرح القومى ثم تركه لينضم لفرقة يوسف وهبى "فرقة رمسيس" وقدم أعمالا عديدة هامة منها "كرسى الاعتراف وراسبوتين والأخرس" .

نال شهرته بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس وشويكار في الستينيات ومن أشهر أدواره دوره في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.

قدم نظيم شعراوي العديد من الأدوار السينمائية أبرزها فيلم الفتوة، وطيور الظلام ويا عزيزى كلنا لصوص، وطائر الليل الحزين والواد محروس بتاع الوزير، والنوم في العسل.

وله في الدراما ما لا يقل أهمية عن المسرح والسينما منها مسلسلات ساكن قصادي، والنديم، والأيام، وكان آخر أعماله هو مسلسل "الرجل الآخر" مع الراحل نور الشريف.

وعانى الراحل فى آخر أيامه من المرض لذا اضطر أن يقدم دوره فى مسلسل "الرجل الآخر" على أحد الكراسي المتحركة، ليقوم بعدها بعدة سنوات باعتزال الفن بشكل اضطرارى، بعدما أصابه التعب الشديد ولم يستطع التحرك من المنزل، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة

نظيم شعراوي ذكرى ميلاد نظيم شعراوي

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