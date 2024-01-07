صحة الإسكندرية: عيادات متنقلة بمحيط الكنائس لتأمين المصلين

أكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة مستمرة في تقديم الخدمات وحتى انتهاء احتفالات أعياد الميلاد بجميع الكنائس بالمحافظة للاطمئنان على صحة المترددين و توفير مختلف الخدمات الطبية.

وأشارت إلى انتشار العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف و صرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض مجاناً حيث يتم تفعيل مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تتواجد أيضاً العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص و المشورة بالمجان، وهذا بالإضافة لفرق التثقيف الصحي المنتشرة لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة و الرد على جميع التساؤلات و الاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق الإعلام و التربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة و جميع القضايا التي تخص المرأة.

كما تواجد فريق الإشراف من مديرية الشئون الصحية لمتابعة سير العمل على مدار اليوم؛ الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتور أحمد فؤادمدير عام الطب العلاجي والدكتورة شيماء صبري مدير الرعاية الأساسية و الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية و الدكتورة لمياء المعيطي مدير ادارة الإعلام والتربية السكانية والدكتورة رشا فوزي مسامير مدير القوافل العلاجية .