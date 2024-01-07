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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 5 خطوات.. كيف تخرج من الاكتئاب خلال أيام؟

كيف تخرج من الإكتئاب
كيف تخرج من الإكتئاب خلال أيام

يجب أن تعلم أن الاكتئاب هو حالة صحية جدية وعادة ما يتطلب علاجًا طويل الأمد ودعمًا مستمرًا، قد يكون من الصعب تحسين حالتك خلال أيام فقط، ومع ذلك، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في التعامل مع الاكتئاب، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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كيف تخرج من الإكتئاب خلال أيام؟ 

1. البحث عن الدعم: حاول أن تشارك مشاعرك وأفكارك مع أحد الأشخاص المقربين لك، مثل الأصدقاء الموثوق بهم أو الأفراد من العائلة. قد يكون الحديث عن مشاعرك والحصول على الدعم العاطفي مفيدًا.

2. ممارسة الرياضة: قد يساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم في تحسين مزاجك وزيادة مستويات الطاقة العامة. حاول المشي أو ممارسة تمارين بسيطة في الهواء الطلق إذا كنت قادرًا على ذلك.

3. الحفاظ على نمط حياة صحي: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتناول وجبات مغذية. يمكن أن تؤثر التغذية السليمة والراحة الكافية على مزاجك وطاقتك.

4. تحديد الأهداف الصغيرة: حاول تحديد أهداف صغيرة ومنجزة يوميًا. قد يكون الشعور بالإنجاز المتدرج مفيدًا للتحسين التدريجي للمزاج.

5. البحث عن المساعدة الاحترافية: قد يكون من الضروري أن تطلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية المختص، مثل الطبيب أو المعالج النفسي. قد يوجهونك إلى العلاج المناسب ويقدمون الدعم المهني اللازم.

من المهم أن تتذكر أن الاكتئاب هو حالة طبية تحتاج إلى رعاية وعلاج متخصص، إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب، فإنني أوصيك بالبحث عن المساعدة المهنية والدعم المناسب.

المعالج النفسى العلاج المناسب النشاط البدني النفسي تحسين مزاجك النوم الجيد زيادة مستويات الطاقة ممارسة النشاط البدني نمط حياة صحي ممارسة الرياضة مستويات الطاقة

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