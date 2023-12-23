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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل الغضبان: أبناء بورسعيد سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن معظم المدارس والجامعات والشباب، شاركوا في الإحتفالية الـ 67، بمناسبة صمود محافظة بورسعيد ضد العدوان الثلاثي في عام 1956.

قال عادل الغضبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه فخور بانتصارات محافظة بورسعيد والتي تتجسد كل عام خلال عيد النصر و تظهر ايضا خلال الاحتفالات التى تقيمها المحافظة.

 

واجهوا الإحتلال

وتابع محافظ بورسعيد، أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور، وهم من واجهوا الإحتلال بكل جسارة.

محافظ بورسعيد العدوان الثلاثي انتصارات محافظة بورسعيد عيد النصر الاحتلال

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