القصة الكاملة لوفاة مدرس في مصعد بالمحلة

أعطى المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بسرعه إنهاء إجراءات تصاريح دفن جثمان محمد البغدادي، مدرس في نهاية العقد الثالث من عمره، والذي توفي داخل مصعد كهربائي بإحدى العمارات السكنية، وتسليم جثمانه إلى ذويه ودفنه.



كما وجه النيابة العامة للتحقيق وسماع أقوال شهود عيان، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأفادت تقارير طبية بوفاة المدرس بعدما انزلقت قدماه بين الأسانسير والحائط في الطابق الـ 7 بمنطقة أبو راضي التابعة لدائرة قسم أول المحلة، ما أدى إلى وفاته في الحال بعد تعرضه لقطع في إحدى قدميه.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد باستقبال مستشفى المحلة العام شابا في العقد الثاني من العمر جثة هامدة ادعاء سقوطه من علو بمنطقة أبو راضي بدائرة قسم أول المحلة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة والأجهزة التنفيذية برئاسة محمد السعيد، نائب رئيس حى أول المحلة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أيمن فاروق البغدادى، يبلغ من العمر 24 سنة.

كما تبين أنه اثناء استقلال المتوفى المصعد الخاص بأحد العمارات السكنية، تعطل المصعد إثر انقطاع التيار الكهربائي، وأثناء محاولة المتوفى الخروج من إحدى الفتحات انزلقت قدماه بين المصعد والحائط وسقط الشاب من الطابق السابع في البدروم، ما نتج عنه وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.