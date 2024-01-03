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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية على هامش زيارته لافتتاح فرع الدار في طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح  فرع دار الإفتاء المصرية، بعمارات عبد المنعم رياض بمدينة طنطا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة، وذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظ الغربية ، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا .

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وأكد "محافظ الغربية  " علي أن إنشاء فرع لدار الإفتاء بالمحافظة سيكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا علي المواطنين من الانتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي، ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين.

وشدد " المحافظ " علي أن عروس الدلتا  دائما هي منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح  فرع لدار الإفتاء اليوم  وهذا ليس بجديد عليها فهي عروس الدلتا ومعقل العلم و العلماء.

وثمن " محافظ الغربية " دور فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء لمعالجة كافة القضايا المعاصرة وفي مقدمتها قضايا الطلاق والتفكك الأسري ومحاربة التطرف وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين.

من جانبه وجه المفتي خالص الشكر والتقدير لمحافظ الغربية لحرصه الشديد علي إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة طنطا  .

وأشار " مفتي الجمهورية" إلى أن دار إفتاء طنطا تضم مبني متكامل متعدد الخدمات لمعالجة كافة القضايا الدينية والمجتمعية سواء كانت قضايا التفكك الأسري أو قضايا التطرف وسيتم تقديم كل الخدمات التي يقدمها مقر دار الإفتاء بالقاهرة .

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وقال الدكتور "شوقي علام " إن دار الإفتاء تقوم علي ثلاث محاور رئيسية هما المحور الأول الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجبتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين و الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم ، المحور الثاني علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء ، المحور الثالث وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا .

وأكد " مفتي الجمهورية " على أن الشباب هم امل ومستقبل مصر ويجب علينا تقديم لهم النصح والإرشاد وعدم تركهم فريسة للأفكار المغلوطه والمتطرفة .

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وأكد المفتي ، على أن محافظة الغربية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم الإسلامي علماء في شتي العلوم الدينية واصبحوا فخراً لمصر كلها .

المستشار القانوني المجتمعية توس تقديم فرع دار الإفتاء المصرية فتي الجمهورية فخر علوم علام مفتي الديار المصرية علم الاجتماع لخدمات لدكتور شوقى علام لزواج لمواطنين لمحافظة الغربية ليو لدكتور طارق رحمي لزوج

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