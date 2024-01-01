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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية من محافظ الغربية لمتابعة مشروعات التطوير في طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية.

 

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وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.، وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات).

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وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تقوم بتقديم كافة التيسيرات بالإمكانات المتاحة لتنفيذ كافة المشروعات التنموية.

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