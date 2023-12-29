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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. رسالة علمية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

صدى البلد

ناقشت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا رسالة علمية حول مبادرة "حياة كريمة"، أكبر المبادرات التنموية في مصر، والتي تستهدف التنمية الشاملة للريف المصري .

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وجاءت الرسالة تحت عنوان: "تعرض الجمهور للفيس بوك وعلاقته بتنمية الوعي نحو المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، للباحثة ‏سارة إبراهيم علي قنديل.

ضمت لجنة الإشراف علي الرسالة كلًا من: الدكتور وليد العشري إبراهيم، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا مشرفًا"، والدكتورة ‏شيماء عبد النبي أبو عامر، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

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انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحثة سارة إبراهيم علي قنديل، درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص "صحافة" بتقدير امتياز، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:  الدكتور ‏شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة "مناقشًا ورئيسًا "، والدكتور ‏وليد العشري إبراهيم،  الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا "مشرفًا"، والدكتور حمزه السيد خليل أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا "مناقشًا".

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