زلزال 4.8 ريختر يضرب جاوة الغربية في إندونيسيا

قالت السلطات المحلية في جاكرتا إن سلسلة من الزلازل الضحلة ضربت مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، اليوم الأحد، وبلغت قوة أقوى قوة 4.8 درجة خلال الليل، مما أدى إلى فرار السكان من منازلهم، وإلحاق أضرار بالمباني دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الجيوفيزياء في البلاد إن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج في إقليم جاوة الغربية وعلى عمق خمسة كيلومترات، بينما كان زلزالان سابقان بقوة أقل.

وقالت السلطات في سوميدانج إنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، لكن ثلاثة من السكان أصيبوا بجروح طفيفة ولحقت أضرار بالمنازل ومستشفيين حيث تم إجلاء المرضى إلى خيام الطوارئ.

وطلبت BMKG من السكان والسلطات المحلية أن يظلوا يقظين بسبب خطر الهزات الارتدادية ونصحت الناس بتجنب المناطق الجبلية بسبب خطر الانهيارات الأرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى 'حزام النار في المحيط الهادئ'، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق صفائح تكتونية متعددة.

وفي نوفمبر 2022، توفي أكثر من 300 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية.