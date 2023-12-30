عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لأعياد الميلاد.. محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس مركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين وفي محيط الكنائس، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس حي أول وثان ومركز طنطا (مطرانية طنطا وتوابعها، كنيسة مارجرحس ، الكنيسة الإنجيلية نهضة القداس للانجليين، كنيسة سيدة البشارة بطريقية الكاثوليك، كنيسة القداس بطرس والقديس حنا، كنيسة ماري جرجس الإنجيلية، كنيسة الشهيدة دميانه والقديس الأنبا بيشوى ، كنيسة الشهيد الشهيد أبو سيفين والأمير تادرس، كنيسة الملاك ميخائيل، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمحلة مرحوم، كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباي ).

 

 

txt

حياة كريمة.. رسالة علمية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

 

وأشار رحمي أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.

 

وأضاف محافظ الغربية أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.


وأشار محافظ الغربية على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.
وعلي هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشارع الحكمة على الفور، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

استقبال العام الجديد استعدادات الشهيد ابو سيفين السلام والمحبة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي العام الميلادي العام الميلادى الجديد الشوارع والميادين دكتور طارق رحمى طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي عيد الميلاد المجيد كلية التربية النوعية ميادين مطرانية طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

ترشيحاتنا

السوق السوداء| الحكومة توجه ضربة قاضية لـ الدولار.. فيديو

قرار حكومي باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية.. ومتحدث مجلس الوزراء يعلن مفاجأة

منذ بدء المعركة البرية| كتائب «أبوعلى مصطفى» تعلن تدمير 95 آلية للاحتلال

حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

برسالة رومانسية.. تامر عاشور برفقة زوجته فى عيد ميلاده

رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ