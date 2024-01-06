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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق ال تهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات ومزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل عام وأنتم بخير".

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وبعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلا من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

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وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامة ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يجعله عيدا سعيدا على الجميع وأن يحفظ مصر وشعبها ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدا على أن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام.

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