إحالة أوراق متهمين بإنهاء حياة طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار جهاد الألفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وإسلام منصور، حكمها بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، وذلك لقيامهما بقتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به في مدينة الصالحية الجديدة وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.

تعود احداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد بورود إشارة بقيام "خالد ج م ج" طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة مقيم التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية، و"بكار ب ب ت" عاطل مقيم مركز الحسينية بقتل المجني عليه الطفل "محمد م س ع"، وسرقة التوك توك الخاص به.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق حيث جاء في امر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك بأن اتفقا فيما بينهم على استدراج أحد سائقي الدراجات الآلية (توك توك) لقتله وسرقة دراجته وتربصوا له بمكان أيقنا سلفا قدومه إليه واستدرجاه بزعم توصيلهم من مدينة الصالحية الجديدة إلى منطقة وادي الملاك بالتل الكبير بالدراجة الآلية قيادته حتى باغتاه بتطويق عنقه محاولين خنقه ثم كالا له عدة ضربات مستخدمين طوبة استقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به اصابات حتي فارق الحياة وسرقا الدراجة وهاتف المجني عليه على النحو المبين.

وتم تحرير المحضر رقم 3193 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.