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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إيداع المتهمة بإنهاء حياة زوجها في الشرقية مستشفى الأمراض العقلية

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانه سر محمد فاروق وأحمد غريب إيداع ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وحددت المحكمة جلسة الثانى من فبراير المقبل لاستكمال محاكمة ربة المنزل لحين ورود تقرير الطب النفسي.

تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة ج م م، 25 سة، ربة منزل، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول جمال ال إ ع، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتـ.ل المجني عليه على يد زوجته س، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وتم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب النتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة

الأجهزة الامنية الامراض النفسية الأمراض العقلية التحفظ على الجثة المتهمة بقتل زوجها الطب الشرعى النيابة العامة

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