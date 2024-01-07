عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجائزة الأولى 75 ألف جنيه.. مسابقة بين طلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات

صدى البلد

أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية ، وذلك  تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.

ومن المخطط أن يتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتم تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب أيضاً تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً.

ومن شروط التقدم بالمنتج أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري"، بالإضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن: اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسئولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة "الطالب المنتج" بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل لتنشئتهم على الفكر الاستثماري والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة  إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، والاستثمار الجيد في مهارات وقدرات الأجيال الحالية ولفتح الآفاق أمامهم للترقي في حياتهم الشخصية والأكاديمية والعلمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد| أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم.. اعرف وصل كام؟

جريمة عربة الفول.. القصة الكاملة لمقـ تل عامل بسبب غسل الأطباق

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

فيديو.. القسام تستهدف الاحتلال بالهاون في خان يونس

مصر تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 97 مليون راكب بحلول 2030

جوزها شتمها وطردها.. سيدة تشعل النار فى جسدها بـ"الجاز" بالوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ