أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 81، فيكاليفورنيا، بحضور عدد كبير من النجوم.
وفيما يلي قوائم جوائز جولدن جلوب والاختيارات الأفضل في السينماوالتلفزيون لعام ٢٠٢٤.
قوائم الأفضل سينمائيا
أفضل فيلم دراما
Oppenheimer
أفضل فيلم موسيقي / كوميدي
Poor things
أفضل ممثل دراما
كيليان مورفي عن Oppenheimer
أفضل ممثلة دراما
لي لي جلادست عن killers of the flower moon
أفضل ممثل وممثلة في فيلم كوميدي/ موسيقي
إيما ستون
بول جياماتي
أفضل ممثل مساعد في السينما
روبرت داوني جونيور
أفضل ممثلة مساعدة في السينما
دافين جوي راندولف
أفضل مخرج
كريستوفر نولان عن Oppenheimer
أفضل سيناريو
Anatomy of a Fall
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Boy and the Heron
أفضل فيلم أجنبي
Anatomy of a Fall
أفضل موسيقى تصويرية
Oppenheimer
أفضل أغنية أصلية
بيلي آيليش - Barbie
What Was I Made For?
قوائم الأفضل تلفزيونيا
أفضل مسلسل دراما
Succession
أفضل مسلسل كوميدي / موسيقي
THE BEER
أفضل ممثل دراما
كيران كولكين
أفضل ممثلة دراما
سارة سنوك
أفضل ممثل كوميدي
جيريمي ألين وايت
أفضل ممثلة كوميدية
آيو إدبيري
أفضل ممثل مساعد في التلفزيون
ماثيو ماكفادين
أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون
إليزابيث ديبيكي
أفضل مسلسل قصير
Beef
أفضل ممثل في مسلسل قصير
ستيفن يون
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
آلي وونج