أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

الإثنين 08/يناير/2024 - 06:48 ص 1/8/2024 6:48:51 AM

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 81، فيكاليفورنيا، بحضور عدد كبير من النجوم.

وفيما يلي قوائم جوائز جولدن جلوب والاختيارات الأفضل في السينماوالتلفزيون لعام ٢٠٢٤.

قوائم الأفضل سينمائيا

أفضل فيلم دراما

Oppenheimer

أفضل فيلم موسيقي / كوميدي

Poor things

أفضل ممثل دراما

كيليان مورفي عن Oppenheimer



أفضل ممثلة دراما

لي لي جلادست عن killers of the flower moon







أفضل ممثل وممثلة في فيلم كوميدي/ موسيقي



إيما ستون

بول جياماتي



أفضل ممثل مساعد في السينما

روبرت داوني جونيور





أفضل ممثلة مساعدة في السينما

دافين جوي راندولف





أفضل مخرج

كريستوفر نولان عن Oppenheimer







أفضل سيناريو

Anatomy of a Fall







أفضل فيلم رسوم متحركة



The Boy and the Heron





أفضل فيلم أجنبي



Anatomy of a Fall









أفضل موسيقى تصويرية

Oppenheimer







أفضل أغنية أصلية



بيلي آيليش - Barbie

What Was I Made For?





قوائم الأفضل تلفزيونيا





أفضل مسلسل دراما

Succession







أفضل مسلسل كوميدي / موسيقي

THE BEER







أفضل ممثل دراما



كيران كولكين









أفضل ممثلة دراما

سارة سنوك











أفضل ممثل كوميدي

جيريمي ألين وايت





أفضل ممثلة كوميدية

آيو إدبيري











أفضل ممثل مساعد في التلفزيون

ماثيو ماكفادين











أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون

إليزابيث ديبيكي











أفضل مسلسل قصير

Beef







أفضل ممثل في مسلسل قصير



ستيفن يون









أفضل ممثلة في مسلسل قصير



آلي وونج