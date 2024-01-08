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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

جولدن جلوب
جولدن جلوب

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 81، فيكاليفورنيا، بحضور عدد كبير من النجوم.

وفيما يلي قوائم جوائز جولدن جلوب والاختيارات الأفضل في السينماوالتلفزيون لعام ٢٠٢٤.

 

قوائم الأفضل سينمائيا

أفضل فيلم دراما
 Oppenheimer 

 

أفضل فيلم موسيقي / كوميدي
Poor things 

أفضل ممثل دراما
 كيليان مورفي عن  Oppenheimer
 

أفضل ممثلة دراما

لي لي جلادست عن killers of the flower moon
 


 

أفضل ممثل وممثلة في فيلم كوميدي/ موسيقي


 إيما ستون  

بول جياماتي 
 

أفضل ممثل مساعد في السينما
 روبرت داوني جونيور 


 

أفضل ممثلة مساعدة في السينما

دافين جوي راندولف

 

أفضل مخرج
 كريستوفر نولان عن Oppenheimer
 


 

أفضل سيناريو

 

Anatomy of a Fall

 

 


 


أفضل فيلم رسوم متحركة


 The Boy and the Heron 

 


 

أفضل فيلم أجنبي


 Anatomy of a Fall


 


 

أفضل موسيقى تصويرية

Oppenheimer
 


 

أفضل أغنية أصلية


 بيلي آيليش - Barbie 

What Was I Made For?

 

 

 


 

قوائم الأفضل تلفزيونيا


 

أفضل مسلسل دراما

Succession 
 


 

أفضل مسلسل كوميدي / موسيقي

THE BEER
 


 

أفضل ممثل دراما


 كيران كولكين


 


 

أفضل ممثلة دراما

سارة سنوك 
 


 


 

أفضل ممثل كوميدي

جيريمي ألين وايت
 
 

أفضل ممثلة كوميدية

آيو إدبيري
 


 


 

أفضل ممثل مساعد في التلفزيون

ماثيو ماكفادين 
 


 


 

أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون

إليزابيث ديبيكي 
 


 


 

أفضل مسلسل قصير

Beef 
 


 

أفضل ممثل في مسلسل قصير


 ستيفن يون


 

 


 

أفضل ممثلة في مسلسل قصير


 آلي وونج

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