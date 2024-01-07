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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نور النبوي وكزبرة.. أبطال الحريفة يفاجئون الجمهور ويحضرون العروض| صور

صدى البلد

حرص صناع فيلم الحريفة وأبطاله الفنان نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة على مشاهدة «الحريفة»، مع الجمهور، بإحدى السينمات بالقاهرة، كما ظهر تفاعل كبير من الجمهور معهم، و كانت السينما كاملة العدد من الشباب من الجنسين الذين عبروا عن حبهم للنجمين الصاعدين وسعادتهم بلقائهما والتقاط الصور معهما. 
 

ووجه نور النبوي لهم رسالة خاصة عقب انتهاء الفيلم يشكرهم خلالها على دعمه ومساندته بأولى بطولاته بالسينما.

 

 

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول شاب يدعي ماجد، وتنقلب حياته رأسًا علي عقب وينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية لينطلق مع شباب آخرين ويبدأ حياة جديدة، إذ تتناول أحداث الفيلم لعبة كرة القدم، وحلم الكثير من الشباب بها.

 

فيلم الحريفة  من بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، لينا إيهاب، وآخرين من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.

الحريفة الفنان نور النبوى خالد الذهبي فيلم الحريفة لعبة كرة القدم

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