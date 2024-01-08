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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": حضور الرئيس السيسي للكاتدرائية يكرس خصوصية الحالة الوطنية

حضور الرئيس السيسي
حضور الرئيس السيسي للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، لم يفوت مناسبة الحضور للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، الأمر الذي كرس تقليدا رئاسيا جديدا انعكس في الخطاب العام، وكرس خصوصية الحالة الوطنية، ودفع لإعادة اكتشاف مصر غناها وثراءها الروحي.


وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "رسائل السيسي في عيد الميلاد المجيد"- أن حضور الرئيس للتهنئة بعيد الميلاد في 2024، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، تضمن تكريسا لمعاني انتقال الدولة المصرية إلى العاصمة الإدارية، التي تعد رمزا للجمهورية الجديدة، وكان لافتا ما أظهرته الكاميرات من أجواء احتفالية، أبرزت ملامح جمال العاصمة الإدارية.


وأضافت الصحيفة أن كلمة الرئيس تضمنت عددا من الرسائل المهمة، وعلى رأسها تأكيده المودة والمحبة بينه وبين البابا، حيث عكست كلماته الاحترام الكبير للبابا تواضروس الثاني، الذي قال في أحلك الظروف والأزمات الطائفية التي مرت بمصر عام 2018 إن: (وطنا بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن)، وإن (أثمن ما نملكه كمصريين هو وحدتنا الوطنية)، كما تتضمن كلمة الرئيس في الكاتدرائية كل عام نبذة عابرة عن أهم قضية واجهت مصر في العام الماضي وتواجهها في العام الجديد.


وتابعت الصحيفة أنه بينما حرص الرئيس في زياراته الأولى منذ 2015 وتاليا على تأكيد الوحدة الوطنية، وشدد على تلاحم المصريين، وعدم الانسياق وراء الفتن الطائفية، وضرورة تقديم نموذج المحبة بين أبناء البلد الواحد (تأثرا بالحرب الكبرى التي خاضتها مصر ضد الإرهاب)، فقد حرص في زياراته التالية على الحديث عن أهم قضية وطنية وقت الاحتفال، وفي هذه السنة حضرت الإشارة إلى الحرب في غزة وهموم الوضع في الداخل، متمنيا أن يكون العام الجديد عاما أفضل.


واعتبرت الصحيفة أن ذلك يشير إلى تحول خريطة اهتمامات مصر، وتراجع خطر الإرهاب، والثقة في الوحدة الوطنية، التي بلغت مستوى الحصانة، وهو ما جاء نتاج السنين من المساعي والخطاب المخلص من جانب الرئيس والدولة، وكما تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب، فإنها سوف تتمكن من التغلب على الأزمة الاقتصادية وأزمة غزة، بمزيد من الالتفاف والوحدة ومساعي الدبلوماسية المصرية الدؤوبة، وأخيرا، ندعو الله مع بداية العام الجديد، أن يكون عاما تنتهي فيه آلام غزة، وتحقق فيه مصر الإنجازات ويأتي بالبشارات.

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