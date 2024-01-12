أول فيديو للضربة العسكرية الأمريكية البريطانية في اليمن | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات يمنية تابعة لجماعة الحوثي، اللقطات المصورة الأولى للهجمات البريطانية الأمريكية التي استهدفت عدة أهداف للجماعة في اليمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

صورة متداولة للقصف

وذكرت الصحيفة الأميركية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.