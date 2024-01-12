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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسنا الأفضل.. تصريحات نارية من مدرب المغرب فبل انطلاق أمم إفريقيا

وليد الركراكي
وليد الركراكي

ينتظر مدرب المغرب، وليد الركراكي ، أن تكون كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، تنافسية جدا، ويعتقد الدولي المغربي السابق، أن المنافسة ستكون واحدة من الأفضل في التاريخ.

قال المدرب، وليد الركراكي ، في تصريحاته: "هذه المنافسة ستكون بالتأكيد واحدة من الأفضل في التاريخ، عندما ترى أعداد كل هذه البلدان، وهناك لاعبون رائعون في كل منتخب تقريبا، وينشطون في الأندية الكبيرة حول العالم".

وصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، وهو أحد أكبر المرشحين في نهائيات كوت ديفوار، ويتواجد "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا، على الرغم من كل هذه التوقعات، يُبقي، وليد الركراكي ، قدميه على الأرض.

وتابع الركراكي : "نحن واقعيون، ونعلم أن هناك أيضًا درجة من الحافز وأن دوافعنا عالية جدا. أتخيل أن هذا هو الحال أيضا مع المنتخبات الأخرى. لكن لدينا التواضع لنقول إننا نحترم الجميع وأننا لسنا أفضل منتخب على الورق، لكننا نريد بالتأكيد العودة بهذه الكأس".

أنهى منتخب المغرب مشاركته السابقة في كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، توتال إنيرجيز في ربع النهائي، وسيتطلع المدرب، وليد رقراقي، تجاوز ذلك في أول تجربة له في المنافسة كمدرب.

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