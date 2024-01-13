مع التقلبات الجوية.. كيف تكتشف الالتهاب الرئوي بسرعة لعلاجه

يمكن أن يكون سبب الالتهاب الرئوي عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية وتختلف شدة الأعراض والمضاعفات حسب سبب المرض

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي فإن الالتهاب الرئوي البكتيري هو النوع الأكثر شيوعا وقد تصاب ب الالتهاب الرئوي الجرثومي بعد الإصابة بالعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا أو البرد.

يكون الالتهاب الرئوي الفيروسي خفيفًا في الغالب ويتم التخلص منه تلقائيا بعد بضعة أسابيع لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الأمر خطيرًا بما يكفي ليتطلب دخول المستشفى.

يظهر الالتهاب الرئوي الفطري،غالبا، عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد



تشمل أعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

حمى

إسهال

ألم في الصدر أثناء التنفس

القيء والغثيان

ضيق التنفس

قشعريرة

السعال والبلغم (مادة لزجة موجودة عميقا داخل الرئتين)

قد تختلف أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى حادة في مختلف الفئات العمرية. قد لا تظهر على بعض الرضع وحديثي الولادة أي علامات للعدوى. بينما قد تظهر على البعض علامات القيء مع السعال والحمى. قد يظهر على كبار السن أعراض أكثر اعتدالًا إلى جانب الحمى.