توقف الرعاية الصحية لـ150 ألفا بأمراض مزمنة و10 آلاف بالسرطان في غزة

في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة، تعطلت الرعاية الصحية لحوالي 10.000 مريض بالسرطان بشكل كبير وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية. تم نشر البيان على قناة تلجرام الإنجليزية التابعة لحماس، مؤكدا أن ما يقرب من 150 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة غير قادرين أيضًا على تلقي العلاج الأساسي، بالإضافة إلى 50 ألف امرأة حامل أخرى في حاجة ماسة إلى المساعدة.

جاء في البيان أن "القطاع الصحي في غزة يعيش حالة من الانهيار التام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر".

أصبحت المستشفيات في غزة نقاطا محورية في الصراع، حيث قصف العديد منها وأضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص الكهرباء والإمدادات الطبية. ويتفاقم الوضع بسبب احتلال إسرائيل لبعض المرافق، بما في ذلك أكبر مستشفى في المنطقة، بدعوى أن حماس أعادت توظيفها للقيام بأنشطة عسكرية. وتنفي حماس بشدة هذه الاتهامات.

تؤكد الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة على الأثر المدمر للصراع على البنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة، مما يترك السكان الضعفاء دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية الحيوية.