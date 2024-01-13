حماس تشكر قطر على إرسال الأدوية لـ غزة

في بادرة مساعدات إنسانية، أرسلت قطر دفعة كبيرة من الأدوية إلى غزة، مما نال امتنان قيادة حركة حماس الفلسطينية. واعترف أسامة حمدان، أحد قادة حماس المقيم في لبنان، بالتسليم، مشيراً إلى أن بعض الإمدادات سيتم استخدامها لعلاج الرهائن الإسرائيليين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت إسرائيل عن ترتيب مع قطر لتسهيل تسليم الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وشدد حمدان على أن التركيز الأساسي ينصب على تلبية احتياجات الرعاية الصحية لمواطني غزة.

قال حمدان: "أولاً، نعتقد أن شعبنا أكثر استحقاقًا وبحاجة إلى الدواء، وثانيًا، هناك مشكلات أمنية يطرحها ذلك"، مسلطًا الضوء على إعطاء الأولوية لرفاهية سكان غزة.