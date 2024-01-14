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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء توقيعه للزمالك.. فيوتشر يكشف حقيقة تمرد نجم الفريق

صدى البلد

أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن نادي الزمالك لم يطلب التعاقد بشكل رسمي مع عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ناصر ماهر لاعب الفريق، لم ينقطع من التدريبات كما تردد مؤخرًا، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وأضاف هيثم عرابي: "لم نتلق أي إخطار رسمي بمد فترة القيد ونتعامل حتى نهاية يناير الجاري وأقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل أي شخص، ومد فترة القيد يؤثر على اللاعبين بسبب كثرة التفكير والعروض".

واختتم: "مندهش من عدم مناقشة الأمر من جانب اتحاد الكرة مع الأندية وإخطارهم بهذا الأمر حتى الآن، وحال تنفيذ هذا الأمر لا بد من الجلوس مع الأندية".

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