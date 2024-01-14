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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر ماهر يريد الرحيل إلى الزمالك ومودرن فيوتشر يشترط.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك رغبة قوية من نادي الزمالك للتعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ناصر ماهر رغبته الانتقال إلى نادي الزمالك ويحاول الضغط على ناديه من أجل الموافقة على رحيله في يناير".

وأضاف أمير هشام: "نادي مودرن فيوتشر لديه ترحيب برحيل اللاعب لنادي الزمالك، ولكنه يشترط اتفاق مُرضي للطرفين سواء بعرض مادي قوي، أو صفقة تبادلية".

واختتم: "حال وصول عرض رسمي من نادي الزمالك لضم ناصر ماهر، ومودرن فيوتشر يضع عمرو السيسي لاعب وسط الفارس الأبيض، على رأس أولويات التعاقد معه في صفقة تبادلية، وسيكون هناك تفاوض من أجل لاعب أو ثنائي آخر، أو الاكتفاء بضم السيسي بالإضافة إلى مقابل مادي".

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