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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام عن رغبة ناصر ماهر في الانضمام إلى الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: ناصر ماهر يرغب في الانضمام إلى الزمالك وانضمامه مسألة وقت وعمرو السيسي ضمن اهتمامات مودرن فيوتشر.

ومن ناحية أخرى، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في أبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير 2024، بمشاركة أندية «الوحدة الإماراتي - الاتفاق السعودي  -أم صلال القطري».

وبعد هذه البطولة؛ سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير 2024، بجانب أندية «الرجاء المغربي - الأهلي السعودي - ووهان ثري تاونز الصيني»، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

أمير هشام الزمالك أخبار صفقات الزمالك اللاعب ناصر ماهر

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