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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

تامر حسني
تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر لجمهوره عقب حفله الأخير فى دبي .

ونشر تامر حسني مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وعلق عليها ، قائلاً: من حفل مهرجان دبي ، شكراً للحضور الكريم من جماهير الامارات و كل الجاليات العربية نورتوني.

وقد نشر الفنان تامر حسني عددًا من الصور بصحبة ابنته تاليا من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، بعد وصولهما لدبي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية.

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وكتب تامر حسني معلقًا: وصولي دبي انا و تاليه مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب و الاحترام للمنظمين الكرام وجماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفله.

 كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي ، في سكاي دايف بدبي، من الرابعة عصرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه بتطبيق “انستجرام”، البرومو الدعائي للحفل، وكتب: “الجماهير الغالية في دبي وحشتوني جدًا.. مستنيكم يوم 13 يناير في سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية”.

تصدّر الفنان تامر حسنى تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بكليب أغنية “موحشتكيش” بعد ساعات من طرحها، وتمكن الكليب من دخول قائمة الأعلى مشاهدة وتحقيق 480 ألف استماعًا.

وكانت قد نفت بسمة بوسيل الأخبار المتداولة حول عودتها للفنان تامر حسنى.

 وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها بتطبيق  "إنستجرام" منشورًا أوضحت من خلاله أن تامر حسني نشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهما، بسبب عدم قدرته على قضاء ليلة رأس السنة معهم.

وأعربت عن اعتذارها لسوء فهم الأمر وشكرت جميع الأشخاص الذين تواصلوا معها برسائل طيبة، وتمنت للجميع عامًا سعيدًا مليئًا بالسعادة.

وتصدر تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

وضمت القائمة كلاً من «أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي».

وكان تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير «تاج».

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