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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد هيفاء وهبي ..

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

صدى البلد

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على  برنامج زمن الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وفاجأ أحد المعجبين بطلب للزواج منها وتقديم خاتم سوليتير.

وطلب الشاب المعجب ويدعى ميشال بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وردت نوال الزغبي على الشاب قائلة: لازم أدرس المواصفات بس أنا سكرت باب الإرتباط وهبدأ أفكر فى الموضوع ، معلقة: بلا زواج بلا بطيخ أنا معرفتش راجل سحرني بشخصيته.

وخلال الأيام الماضية أيضًا، أعرب أحد معجبي الفنانة هيفاء وهبي عن سعادته الكبيرة بلقائها، خلال حفل ملك جمال لبنان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته الفنانة هيفاء وهبي وهى في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء ببكائه قائلة: دول دموع الفرح أنا مبسوطة إني شوفتك.

ورد المعجب على هيفاء قائلًا: أنا مبسوط كتير إني وصلت عندك، شكرًا ليكي، بجد ده حلمي واتحقق النهارده، بحبك من زمان بحبك والله.

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حلمي أصبح حقيقة.. معجب هيفاء وهبي يبكي ويقبل يدها بعد رؤيتها

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وكشفت الفنانة نوال الزغبي عن رأيها فى تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وسر عدم زواجها مجددا بعد تجربتها الوحيدة.

وقالت نوال الزغبي فى لقاء تلفزيوني على قناة sbc إن  تكرار تجربة الزواج مرة أخرى أمر غير مطروح بالنسبة لى حاليا فإننى تزوجت مرة واحدة ولا أعيد التجربة مرة أخرى.

وأضافت نوال الزغبي: فى حالة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى لابد أن اتزوج شخص يفهمني جيدا ويتحمل فكرة إنى مشهورة لأن هذا الأمر يؤثر على حياتنا.

بعد ترقب وانتظار بين جمهورها، صدر أحدث الأغنيات المنفردة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بعنوان "فخامة معاليك" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شكلت أغنية "فخامة معاليك" عودة نوال الزغبي للأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، وجاءت بقالب غنائي إيقاعي.

نوال الزغبي أخبار راغدة شلهوب برنامج زمن أحدث أغاني نوال الزغبي

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