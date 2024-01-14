عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لو شافوني هيخافوا.. محمد رمضان يتواجد مع منتخب غانا في نفس الفندق

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان إنه الآن يتواجد فى نفس الفندق الذى يتواجد به منتخب غانا الذى من المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أنا موجود في الأوتيل اللي موجود فيه منتخب غانا، وفي نفس الدور عندي، مش عارف الشركة غلطت ولا إيه.

وأضاف محمد رمضان: اعتقد لو واخدين بالهم إني مصري هيخافوا يعملوا كده، والدور كله ريحته أبو فاس تقريبًا في علاج طبيعي في الدور مش عارف أعيش، مش عارف هل دي حاجة طبيعية لـ لاعيبة الكرة ولا إيه أنا مش عارف أنام من الريحة.

txt

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

txt

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

txt

بعد ما خلصنا من لوسي| شقيق شيرين عبد الوهاب: بلاغ رسم ضد «أختنا الوهمية»

txt

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

وعن اختياره للأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، قال محمد رمضان: أنا مؤمن بحاجة اسمها قانون الجذب، أن الشيء اللي بنحلم بيه وبنسعى إليه هو كمان بيسعى لينا، وفي صلة رحم كبيرة بينا وبين الوطن العربي كله بسبب كرة القدم.

 

وأوضح محمد رمضان أنه سبق وقدم أغنية مع مطرب كونغولي وآخر نيجيري بسبب ميوله نحو المحيط القاري، ويعتبر ذلك نجاحا له كمطرب وممثل، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني والفوز باللقب للمرة الثامنة، وأكد محمد رمضان أنه سوف يحضر مباراة غدا، وأن محمد صلاح صديق شخصي له وأنه متفائل بأن المنتخب قادر على الفوز باللقب.

وتابع محمد رمضان: كنت بتسأل ليه الفن مش بيربط ده زي ما كرة القدم عاملة، وكنت عامل أغنية مع مغني أمريكي اسمه فيوتشر، والشركة الأمريكية دي جالها إيميل من القسم الخاص بـ إفريقيا ووقع الاختيار عليا، والغريب أنهم قالوا ليهم عايزين مغني يمثل إفريقيا في الإيفينت وأنا بغني من 5 سنين، مبسوط جدًا وفخور بوجودي، ويارب يكون وشي حلو على المنتخب ويارب ناخدها للمرة الثامنة بعد عمر طويل أوي.

وشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية الـ 34 في كوت ديفوار، مشاركة محمد رمضان في الأغنية الرسمية للبطولة "أكوابا".

يعتبر الفنان محمد رمضان الفنان العربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم  الإفريقية.

وانطلقت السبت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل.

 

 

محمد رمضان أحدث أعمال محمد رمضان منتخب غانا كأس الأمم الأفريقية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر أحدث حفلات حمزة نمرة|شاهد

خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

إستقبال حافل لتامر حسني وابنته استعدادا لحفله الغنائي في دبي

عندها مشكلة | شريف منير يوجّه رسالة لـ رانيا يوسف .. فيديو

بعد 24 ساعة.. هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور تتخطى 300 ألف مشاهدة

الليلة.. ماجد المهندس يحيي أحدث حفلاته في دبي

بعد شائعات انفصالهما.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف مع زوجها |شاهد

تصل لـ12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر أحدث حفلات شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ