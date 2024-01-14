لو شافوني هيخافوا.. محمد رمضان يتواجد مع منتخب غانا في نفس الفندق

قال الفنان محمد رمضان إنه الآن يتواجد فى نفس الفندق الذى يتواجد به منتخب غانا الذى من المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أنا موجود في الأوتيل اللي موجود فيه منتخب غانا، وفي نفس الدور عندي، مش عارف الشركة غلطت ولا إيه.

وأضاف محمد رمضان: اعتقد لو واخدين بالهم إني مصري هيخافوا يعملوا كده، والدور كله ريحته أبو فاس تقريبًا في علاج طبيعي في الدور مش عارف أعيش، مش عارف هل دي حاجة طبيعية لـ لاعيبة الكرة ولا إيه أنا مش عارف أنام من الريحة.

وعن اختياره للأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، قال محمد رمضان: أنا مؤمن بحاجة اسمها قانون الجذب، أن الشيء اللي بنحلم بيه وبنسعى إليه هو كمان بيسعى لينا، وفي صلة رحم كبيرة بينا وبين الوطن العربي كله بسبب كرة القدم.

وأوضح محمد رمضان أنه سبق وقدم أغنية مع مطرب كونغولي وآخر نيجيري بسبب ميوله نحو المحيط القاري، ويعتبر ذلك نجاحا له كمطرب وممثل، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني والفوز باللقب للمرة الثامنة، وأكد محمد رمضان أنه سوف يحضر مباراة غدا، وأن محمد صلاح صديق شخصي له وأنه متفائل بأن المنتخب قادر على الفوز باللقب.

وتابع محمد رمضان: كنت بتسأل ليه الفن مش بيربط ده زي ما كرة القدم عاملة، وكنت عامل أغنية مع مغني أمريكي اسمه فيوتشر، والشركة الأمريكية دي جالها إيميل من القسم الخاص بـ إفريقيا ووقع الاختيار عليا، والغريب أنهم قالوا ليهم عايزين مغني يمثل إفريقيا في الإيفينت وأنا بغني من 5 سنين، مبسوط جدًا وفخور بوجودي، ويارب يكون وشي حلو على المنتخب ويارب ناخدها للمرة الثامنة بعد عمر طويل أوي.

وشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية الـ 34 في كوت ديفوار، مشاركة محمد رمضان في الأغنية الرسمية للبطولة "أكوابا".

يعتبر الفنان محمد رمضان الفنان العربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانطلقت السبت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل.