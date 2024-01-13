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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد رمضان العربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لافتتاح كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

شهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية الـ 34 في كوت ديفوار، مشاركة المطرب المصري محمد رمضان في الأغنية الرسمية للبطولة "أكوابا".

 يعتبر الفنان محمد رمضان الفنان العربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم  الإفريقية.

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل.

تجمع المباراة الافتتاحية للبطولة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، على استاد الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

تبدأ المباراة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً، كمباراة افتتاحية للبطولة. 

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