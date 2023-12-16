لا أثق في بني أدم| نوال الزغبي توجه رسالة غامضة.. فيديو

أعادت النجمة نوال الزغبي نشر فيديو خاص بها على حسابها الرسمي بموقع X ، وهى توجه رسالة غامضة بشأن عدم وجود أصدقاء وأشخاص ثابتين فى حياتنا .

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وقالت نوال الزغبي فى الفيديو: “بعد خبرتي في الحياة اكتشفت أنه ما فى شيء اسمه أصدقاء، فيه شىء اسمه ناس بنقضي وقت معاهم لذيذ وبعد كده كل واحد بيروح لحاله هذا ما اكتشفته ، والحياة علمتني كتير أنى ما أثق فى بنى أدم”.

وأعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن احيائها لحفل ليلة رأس السنة فى ألمانيا وتحديدا داخل مدينة مارل.



وبدأت نوال الزغبي فى الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2024، هنحتفل معاكم في ألمانيا، بمدينة مارل.



كشفت الفنانة نوال الزغبي عن رأيها فى تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وسر عدم زواجها مجددا بعد تجربتها الوحيدة.

وقالت نوال الزغبي فى لقاء تلفزيوني على قناة sbc :إن تكرار تجربة الزواج مرة أخرى أمر غير مطروح بالنسبة لى حاليا فإننى تزوجت مرة واحدة ولا أعيد التجربة مرة أخرى.

وأضافت نوال الزغبي: فى حالة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى لابد أن اتزوج شخص يفهمني جيدا ويتحمل فكرة إنى مشهورة لأن هذا الأمر يؤثر على حياتنا.

بعد ترقب وانتظار بين جمهورها، صدر أحدث الأغنيات المنفردة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بعنوان "فخامة معاليك" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شكلت أغنية "فخامة معاليك" عودة نوال الزغبي للأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، وجاءت بقالب غنائي إيقاعي.