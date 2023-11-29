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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تكشف عن مكان حفلها في ليلة رأس السنة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن احيائها لحفل ليلة رأس السنة فى ألمانيا وتحديدا داخل مدينة مارل.

وبدأت نوال الزغبي فى الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2024، هنحتفل معاكم في ألمانيا، بمدينة مارل.
 

تصريحات نوال الزغبي 


كشفت الفنانة نوال الزغبي عن رأيها فى تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وسر عدم زواجها مجددا بعد تجربتها الوحيدة.

وقالت نوال الزغبي فى لقاء تلفزيوني على قناة sbc :إن  تكرار تجربة الزواج مرة أخرى أمر غير مطروح بالنسبة لى حاليا فإننى تزوجت مرة واحدة ولا أعيد التجربة مرة أخرى.

وأضافت نوال الزغبي: فى حالة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى لابد أن اتزوج شخص يفهمني جيدا ويتحمل فكرة إنى مشهورة لأن هذا الأمر يؤثر على حياتنا.

نوال الزغبي

بعد ترقب وانتظار بين جمهورها، صدر أحدث الأغنيات المنفردة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بعنوان "فخامة معاليك" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شكلت أغنية "فخامة معاليك" عودة نوال الزغبي للأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، وجاءت بقالب غنائي إيقاعي.

"فخامة معاليك" عمل غنائي من السهل الممتنع، ويتميز ببساطة الكلمة واللحن السريع.

صدرت أغنية "فخامة معاليك" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وصُورت الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت نوال الزغبي بفيديو كليب "فخامة معاليك" بإطلالتين مختلفتين من حيث الأزياء والستايل.

أغنية "فخامة معاليك" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

 

اللبنانية نوال الزغبي نوال الزغبي حفل ليلة رأس السنة المانيا

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