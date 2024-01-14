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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية على موبايلك تعلمك المداومة بالصلاة

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية على موبايلك تعلمك مداومة الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة لها فضل كبير عند الله تعالى. ومع ذلك، قد يجد البعض صعوبة في مداومة الصلاة، خاصة في ظل الحياة العصرية التي تتسم بالانشغال وكثرة المشاغل.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل تطبيقات مجانية على موبايلك تعلمك مداومة الصلاة.

 

تطبيق "أذان"

 

يعد تطبيق "أذان" أحد أشهر التطبيقات الإسلامية على الإطلاق، ويوفر العديد من الميزات المفيدة التي تساعدك على مواظبة الصلاة. يوفر التطبيق مواقيت الصلاة الدقيقة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أصوات الأذان الجميلة. كما يوفر التطبيق اتجاه القبلة، ومؤشر الصلاة، والعديد من المميزات الأخرى.

 

تطبيق "الصلاة أولاً"

 

تطبيق "الصلاة أولاً" هو تطبيق مصمم خصيصًا لمساعدتك على مداومة الصلاة. يوفر التطبيق العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك:

• تنبيهات الصلاة: يرسل لك التطبيق إشعارات لتذكيرك بوقت الصلاة.

• سجل الصلاة: يتتبع التطبيق مواعيد صلاتك، ويساعدك على تحسين عاداتك الصلاة.

• الدوافع: يوفر التطبيق العديد من المقاطع الصوتية والنصية التي تحفزك على الصلاة.

 

تطبيق "الصلاة نور"

 

تطبيق "الصلاة نور" هو تطبيق آخر مصمم لمساعدتك على مداومة الصلاة. يوفر التطبيق العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك:

• مواقيت الصلاة: يوفر التطبيق مواقيت الصلاة الدقيقة في جميع أنحاء العالم.

• اتجاه القبلة: يتيح لك التطبيق معرفة اتجاه القبلة بدقة.

• تذكيرات الصلاة: يرسل لك التطبيق إشعارات لتذكيرك بوقت الصلاة.

• الدعاء: يوفر التطبيق مجموعة من الأدعية التي يمكنك الدعاء بها قبل وبعد الصلاة.

 

تطبيق "الصلاة والقرآن"

 

تطبيق "الصلاة والقرآن" هو تطبيق شامل يجمع بين العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك:

• مواقيت الصلاة: يوفر التطبيق مواقيت الصلاة الدقيقة في جميع أنحاء العالم.

• اتجاه القبلة: يتيح لك التطبيق معرفة اتجاه القبلة بدقة.

• تذكيرات الصلاة: يرسل لك التطبيق إشعارات لتذكيرك بوقت الصلاة.

• القرآن الكريم: يوفر التطبيق القرآن الكريم كاملاً مع ترجمة وتفسير.

• الحديث الشريف: يوفر التطبيق مجموعة من الأحاديث الشريفة.

 

هذه مجرد أمثلة قليلة من أفضل التطبيقات المجانية التي تساعدك على مداومة الصلاة. يمكنك اختيار التطبيق الذي يناسبك أكثر، واستخدامه لتحسين عاداتك الصلاة.

الصلاة الإسلام آذان مداومة الصلاة القبلة القرآن الحديث الشريف

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