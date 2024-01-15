رويترز: هجوم بصاروخ استهدف ناقلة نفط مملوكة لـ أمريكا قرب سواحل عدن

أكدت وكالة رويترز، للأنباء، أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب سواحل عدن بصاروخ ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، اليوم الإثنين، قالت إن سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لـ الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بصاروخ بالقرب من عدن اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم على بٌعد 95 ميلا بحريا من سواحل عدن اليمنية.