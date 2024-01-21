عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحدودي الدخل.. عربية سعرها 30 ألف جنيه فقط

نصر 128 موديل 1971
نصر 128 موديل 1971

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، اتجه الكثيرون لسوق المستعمل الذي يوفر خيارات أكثر أسعار أقل، واذا كانت ميزانيتك محدودوة يمكنك الحصول على سيارة مستعملة سعرها 30 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنصة بيع السيارات الأشهر “أونلاين” في مصر، هناك إعلان عن سيارة نصر 128 مستعملة موديل 1971، باللون الزيتوني سعرها 30 ألف جنيه فقط.

نصر 128 موديل 1971

جاءت نصر 128 موديل 1971 بمحرك بقوة 55 حصان سعة 1116 سي سي، 4 أسطوانات، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، باللون الزيتوني.

توفر سيارة  نصر 128 موديل 1971 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أفراد بأريحية تامة، كما أن سعر قطع غيارها فى المتناول، ومن الممكن أن تستهلك وقود 80 وهو الأقل سعراً.

يذكر أن السيارة  نصر 128 موديل 1971 مرور الإسكندرية.

نصر 128 موديل 1971
سوق المستعمل سيارة مستعملة نصر نصر 128 أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا ويتوجه إلى ليفربول

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أرخص عربية عائلية أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل.. أصغر مركبة كسر زيرو "موفرة في الوقود" ..وثمن بيجو 3008

أرخص عربية فيات في مصر

أخبار السيارات.. بأفضل سعر سيارة كسر زيرو موديل 2022.. ماهي أرخص عربة تقدمها MG.. كيا سيراتو 2011 أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

أخبار السيارات| تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا.. أسعار شيفروليه الجامبو 2024 بعد الزيادات

أسعار جيتور داشينج 2024 الجديدة بالسوق المصرية وشيفروليه النقل بعد الزيادة ونيسان صني أوتوماتيك بسعر مغرٍ

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" في مصر.. أحدث أسعار كيا.. فيات تيبو موديل 2024 بهذه القيمة

أخبار السيارات.. فيات 500 X موديل 2024 تباع بهذه الأسعار.. سعر سانج يونج توريس 2024 الجديدة بالسوق المصري

أخبار السيارات| زيادة أسعار جي ايه سي GS3 MZoom بالسوق المصري.. تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

ترشيحاتنا

هشام يكن يفجر مفاجأة بشأن عودة محمد صلاح للمنتخب بعد سفره لإنجلترا

تقرير أمريكي يكشف الخسائر الضخمة في الاقتصاد المصري بسبب حرب غزة

قتلـهم وهرب.. جندي إيراني يفتح النار على زملائه وينهي حياة 5

روسيا تعلن حالة التأهب القصوى في سانت بطرسبرج عقب هجوم أوكراني

تنسيق الجامعات الخاصة… اعرف موعد غلق رابط التسجيل

بعد مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب.. إسلام صادق يفتح النار على فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

راسبوتين الراهب الغامض .. كيف كان قربه من القيصر دافعا لاغتياله؟

صدمة للسياح بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود بأمريكا.. شاهد

فيديو

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ