لمحدودي الدخل.. عربية سعرها 30 ألف جنيه فقط

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، اتجه الكثيرون لسوق المستعمل الذي يوفر خيارات أكثر أسعار أقل، واذا كانت ميزانيتك محدودوة يمكنك الحصول على سيارة مستعملة سعرها 30 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنصة بيع السيارات الأشهر “أونلاين” في مصر، هناك إعلان عن سيارة نصر 128 مستعملة موديل 1971، باللون الزيتوني سعرها 30 ألف جنيه فقط.

نصر 128 موديل 1971

جاءت نصر 128 موديل 1971 بمحرك بقوة 55 حصان سعة 1116 سي سي، 4 أسطوانات، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، باللون الزيتوني.

توفر سيارة نصر 128 موديل 1971 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أفراد بأريحية تامة، كما أن سعر قطع غيارها فى المتناول، ومن الممكن أن تستهلك وقود 80 وهو الأقل سعراً.

يذكر أن السيارة نصر 128 موديل 1971 مرور الإسكندرية.