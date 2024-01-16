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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 9 أيام.. الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان رقية أبو داهوك

صدى البلد

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بتسليم  جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك (4 سنوات)، بعد احتجازه لـ9 أيام.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تم نقل جثمان الطفلة أبو داهوك، التي تكون من سكان بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر حاجز بيت اكسا، في السابع من شهر يناير الجاري، مما أدى لاستشهاد الشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو وزوجته ضحى نبيه أبو عيد، التي كانت معه في المركبة نفسها، واستشهاد الطفلة أبو داهوك التي كانت بصحبة عائلتها في مركبة أخرى تواجدت في المكان.

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