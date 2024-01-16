عمر مجاهد نصار: خامات منتجاتنا على أعلى مستوى بمواصفات عالمية

قال عمر مجاهد نصار، عضو مجلس ادارة نصار جروب، أن والدة كن حريصا على ان يعمل في الورشة والمصنع معه وكأنه عامل عادي، من مسح المكن وركوب الكارلك ونقل البضائع، ليستيطع ان يعرف الصناعة عن قرب.



أضاف نصار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، انه كان يظن ان هذا قسوة من والدة ولكنه اكشف بعد تجربة ان هذه التجربة اثقلت معرفته بصناعة الحديد، علي الرغم من أنه سافر للدراسة بالخارج؟

ونوه نصار، أن مصانعهم تنتج ما يقرب من 30 منتج بخامات على اعلي مستوى وبموصفات عالمية ويتم تصدريها في جميع بلاد العالم.